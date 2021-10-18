также в разделеРелигия
Архиепископ УПЦ рассказал, как нужно вести себя в затруднительных ситуациях 6
Митрополит УПЦ объяснил, как нужно жить, чтобы быть готовым к Страшному суду 8
Митрополит Онуфрий рассказал о том, как прощая человек уподобляется Богу 10
Митрополит Антоний рассказал об опасности культа личности 13
Священник УПЦ рассказал, как найти путь к Богу 19
На Виннитчине сторонники ПЦУ устроили провокацию на территории храма УПЦ 35
На Ровенщине представители ПЦУ перекрыли общине УПЦ доступ к храму 70
Митрополит Онуфрий рассказал о силе смирения 11
Епископ УПЦ рассказал, почему настоящим христианам сопутствует радость 14
Епископ УПЦ рассказал, как найти крестного для ребенка 34
На Буковине неизвестные ограбили храм УПЦ 31
Запорожский митрополит УПЦ благословил особую молитву перед вакцинацией 16
В Запорожье УПЦ передала детской больнице оборудование стоимостью более 100 тыс грн 9
Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность хвастовства своими достижениями 15
Предстоятель УПЦ рассказал, для чего Господь дает таланты 10
В РПЦ перенесли проведение Архиерейского Собора 11
Капелланы УПЦ передали гуманитарную помощь военным в зоне ООС и детям-сиротам 11
В Киево-Печерской лавре издали календарь с житиями святых 12

В Луцке тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом в преддверии празднования Собора Всех Святых земли Волынской.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, традиционное ежегодное молитвенное шествие возглавил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

Духовенство и верующие прошли от Свято-Покровского храма до кафедрального собора Всех Святых земли Волынской.

Во время молитвенного шествия молились о сохранении единства Церкви Христовой и за мир в Украине. Также у стеллы погибшим героям была совершена заупокойная молитва по украинским воинам.

После завершения крестного хода архиепископ Нафанаил отметил, что подвиг совместной молитвы должен обязательно присутствовать в это нелегкое время испытаний для истинной Христовой Церкви.

Ежегодно в августе священнослужители и верующие Волынской епархии идут от луцкого кафедрального собора Всех святых земли Волынской к Свято-Покровскому храму. Крестоходцы несут с собой святыни собора – копию чудотворной иконы Божией Матери «Пантанасса», ковчег с частицами мощей святых угодников Божиих, икону Покрова Пресвятой Богородицы и икону Всех святых Земли Волынской.

В октябре, в преддверии празднования Собора всех святых земли Волынской верующие крестным ходом несут эти святыни обратно в собор.

*** Память Собора всех святых, в земле Волынской просиявших отмечается 23 октября. Празднование установлено по инициативе известного церковного историка, протоиерея Андрея Хойнацкого в 1881 году, когда 10 октября Почаевская лавра отмечала 50-летие своего возвращения из унии в лоно Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2979 грн.
8
Теги