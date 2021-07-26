Крестный ход 2021 посвящен верности Православию.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами митрополит Антоний (Паканич) рассказал в интервью newsoneua.tv.
«Этот аспект очень близок всем украинцам. Ведь в борьбе за православную веру, ее отстаивание сформировалась идентичность, коллективное и государственное сознание», – подчеркнул управделами УПЦ.
Митрополит Антоний напомнил, как на протяжении всей украинской истории некоторые силы пытались размыть славянскую идентичность, сделать украинцев частью другого народа, властвовать над страной не только внешне, но и внутренне, и главная атака шла на Православную Церковь.
«Ведь считалось, что если от нее (православной веры, – Ред.) откажемся, то нас смогут успешно ассимилировать. Фактически речь шла не только о духовном, но и политическом, культурном перекодировании сознания украинского народа. Предки это прекрасно понимали и поэтому боролись за веру до конца. Именно поэтому сейчас стоит изо всех сил беречь и хранить то, за что предыдущие поколения украинцев отдавали, в том числе, и свои жизни», – добавил управделами УПЦ.
По его словам, сейчас украинцы стоят перед более серьезной задачей, поскольку церковный раскол в Украине, внес вражду и конфликты в украинское общество и угрожает уничтожению канонического Православия в Украине.
«Более того, на данном этапе этим расколом пытаются подменить настоящую УПЦ, забывая о том, что невозможно заменить чистую воду грязной без ущерба для духовного здоровья целого народа. Именно поэтому так важна тема верности Святому Православию», – сказал митрополит Антоний.
В завершении управделами УПЦ отметил, что силы, которые легализовали украинский раскол, формируют свою версию Православия, поэтому идея верности Православию является сейчас очень актуальной.
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