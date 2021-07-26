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Количество заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио возросло до 148 человек.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Олимпиады.

За последнее сутки было выявлено 16 положительных тестов. В частности, положительный тест на коронавирус дали три спортсмена, их гражданство не уточняется. Остальными заразившимися являются члены персонала Олимпиады.

Список заболевших ведется с 1 июля.

Как сообщалось, Олимпийские игры-2020, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на один год, стартовали 23 июля и будут проходить до 8 августа на 42-х аренах. Около 11 тысяч спортсменов из более чем 205-ти стран выступят в 33-х видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

 
ForUm

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