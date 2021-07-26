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В Украине, кроме угрозы индийского штамма коронавируса «Дельта», есть еще множество других инфекционных болезней, которые известны уже давно и от которых нужно вакцинировать население, чтобы предотвратить эпидемии.

Об этом в «Апострофу» заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что в прошлом году из-за локдауна против основных инфекций было привито около 80% всех детей при рекомендованных 95%. При этом Кузин отмечает, что во многих других странах мира этот показатель снизился до 60%. Однако все же нужно учитывать, что цифры меньше, чем рекомендованные, а в этом году ожидается снижение еще на 10%.

Из-за этого в Минздраве не исключают возможности возникновения вскоре вспышек эпидемий кори и дифтерии.

«При недостаточном уровне охвата плановой вакцинацией, мы не исключаем возможных вспышек инфекционных болезней, которые вы назвали. Если говорить о рутинной вакцинации, которая предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок, то по итогам прошлого года, когда страна была в условиях жесткого локдауну, против основных инфекционных болезней было привито 80% детей. Это при том, что рекомендуемый показатель составляет 95%. На фоне карантинных мероприятий - это очень хороший показатель. Во многих странах уровень вакцинации снизился до 60 и даже меньше процентов. Что касается текущего года, то по прогнозам мы можем выйти на 70% привитых. Уже сейчас мы проводим селекторные совещания и выезды в регионы, планируем возможны дополнительные раунды вакцинации перед началом нового учебного года, чтобы увеличить этот показатель», - сообщил Кузин.

 
ForUm

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