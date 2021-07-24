В России вновь зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки.
Согласно официальным данным, за последние 24 час в стране умерло 799 пациентов с коронавирусом.
В последний раз столько смертей фиксировали 16 июля. Этот показатель остается максимальным с начала пандемии.
Смертность от COVID-19 в РФ не опускается ниже 700 более двух недель.
За последние сутки в стране обнаружили 23 947 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в России обнаружили более 6,1 миллиона случаев заболевания и более 153 тысяч смертей.
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