также в разделеОбщество
В МИД удивлены заявлением Молдовы о завершении расследования дела об исчезновении Чауса
Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ 10
Креминь призвал спортсменов на Олимпиаде говорить на украинском 8
ГБР разоблачило схему вымогательства денег у раненых на фронте бойцов 10
СБУ задержала более 30 афганцев, прибывших из РФ 11
Дело о махинациях с жильем для нацгвардейцев направлено в суд 9
В Кривом Роге 7-летнего мальчика держали на цепи 11
12 россиян пыталась попасть в Украину по паспортам, выданным в оккупированном Крыму 12
СБУ заблокировала незаконный вывоз из страны агрегатов для военных вертолетов 10
Молдова: К похищению Чауса причастны спецструктуры Украины 40
Радуцкий: Уровень заболеваемости штаммом «Дельта» среди привитых крайне низкий 9
Из Украины выдворили «смотрящего» за Лубнами 17
Еще одна страна открывается для украинцев 25
Румынское судно заблудилось и нарушило границу Украины 12
Франция открылась для украинских туристов 11
В карпатском лагере отравились 16 детей 7
В Мариуполе обнаружили партию контрафактных сигарет из Крыма 17
Закон о коренных народах вступил в силу 15

Житомирская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах, начатых по результатам проверки смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний (№ 8) в городе Житомире.

Как сообщил Офис генпрокурора, уголовные производства открыты по факту нанесения тяжких телесных повреждений, а также по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками филиала госучреждения «Центр охраны здоровья ДКВС Украины» в области и служебной халатности сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, фельдшером городской медчасти филиала «Центра охраны здоровья ДКВС Украины» в области в день трагического события констатирована смерть заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.

В то же время, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок.

Сейчас материалы уголовных производств объединены в одно – досудебное расследование в нем будут проводить следователи ГБР.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
9
Теги