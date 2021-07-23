Житомирская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах, начатых по результатам проверки смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний (№ 8) в городе Житомире.

Как сообщил Офис генпрокурора, уголовные производства открыты по факту нанесения тяжких телесных повреждений, а также по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками филиала госучреждения «Центр охраны здоровья ДКВС Украины» в области и служебной халатности сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, фельдшером городской медчасти филиала «Центра охраны здоровья ДКВС Украины» в области в день трагического события констатирована смерть заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.

В то же время, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок.

Сейчас материалы уголовных производств объединены в одно – досудебное расследование в нем будут проводить следователи ГБР.