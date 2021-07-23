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Россия должна быть более конструктивной, чем раньше, в решении конфликта на востоке Украины, а Украина должна имплементировать «формулу Штайнмайера» в свое законодательство. Об этом заявил представитель Федерального министерства иностранных дел по случаю годовщины согласования в Трехсторонний контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», сообщило Посольство Германии в Украине.

«Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, с целью достижения заметных улучшений для людей на востоке Украины. Прежде всего мы призываем Россию быть более конструктивной, чем раньше, в решении конфликта. Это касается крайне необходимого открытия переходов через линию разграничения, которая месяцами блокируется сепаратистами, достижения прогресса в разминировании и отвода тяжелых вооружений. Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как имплементация так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство», - говорится в заявлении.

В дипведомстве также отметили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь возможность эффективно контролировать режим прекращения огня. Для этого ей нужен беспрепятственный и безопасный доступ ко всей зоны конфликта.

«Германия совместно с Францией и в дальнейшем будут энергично выступать за достижение длительного решения конфликта на Востоке Украины, неотъемлемой основой которого остаются Минские договоренности», - резюмировали в Посольстве.

 
ForUm

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