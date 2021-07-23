«Газпром» готов транспортировать через Украину после 2024 года газ для поставки по новым контрактам, говорится в комментарии председателя правления Алексея Миллера.

Глава корпорации подчеркнул, что компания всегда подчеркивала готовность к продолжению транзита газа, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы, передает Интерфакс.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину», - добавил глава концерна.

Миллер заявил, что «Газпром» всегда подходил к «Северному потоку 2» как к экономическому проекту.

«Его цель - обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута - почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины. И соблюдение всех необходимых современных экологических требований. Так, выбросы СО2 через «Северный поток 2» в 5,6 раза ниже, в том числе за счет уменьшения количества компрессорных станций, чем для украинского маршрута», - добавил глава «Газпрома».

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».