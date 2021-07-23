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ЮНЕСКО решило не включать Венецию в список памятников под угрозой исчезновения после решения местных властей запретить вход в исторический центр большим круизным лайнерам. 

Об этом сообщает агентство DPA, передает Укринформ.

Ранее опасения ЮНЕСКО были связаны с влиянием на историческую часть города туризма, в частности круизной индустрии, и запланированных инфраструктурных проектов.

Министр культуры Италии Дарио Франческини приветствовал это решение, но выразил надежду, что международное внимание к Венеции сохранится.

Как сообщалось, в марте Венеция объявила о запрете вхождения в город крупных судов, включая круизные суда и морские лайнеры, в связи с беспокойством жителей города из-за загрязнения воды и подводной эрозии основы города.

Запрет вступит в силу только после строительства новых терминалов, которые позволят прокладывать новые круизные маршруты вокруг центра города.
ForUm

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