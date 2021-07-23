Антимонопольный комитет оштрафовал компанию «Радеховский сахар» на 68 млн гривен за покупку сахарного завода.

Как сообщила пресс-служба Комитета, о покупке стало известно в 2017 году из медиа, и после соответствующего исследования открыто три дела.

В ходе расследования первого дела установлено, что после завершения сезона сахароварения 2016 года ООО «Радеховский сахар» приобрело контроль над активами Хоростковского сахарного завода.

Эти активы включали основные элементы, которые позволяли ответчику нарастить присутствие на рынках сахара и переработки сахарной свеклы в экономически целесообразные сроки (от окончания сезона сахароварения 2016 и до начала нового).

При этом такое приобретение было осуществлено без получения разрешения АМКУ, поскольку по версии субъекта хозяйствования приобретенные активы не обеспечивали полный цикл производства сахара (в составе приобретенного имущества отсутствовала свеклорезка).

Вместе с тем, в ходе расследования дела Комитетом было установлено, что на самом деле свеклорезка, на которую ссылался ответчик, обеспечивает осуществление лишь одного из многих этапов переработки сахарной свеклы и производства сахара.

Данное оборудование находилось на одной территории с другими активами Хоростковского сахарного завода и было подключено к единому циклу, хотя при этом и принадлежало третьему лицу. Стоимость свеклорезки составляла менее 1% стоимости активов завода.

Кроме того, выявлены факты о заключении ООО «Радеховский сахар» соглашений с фермерскими хозяйствами на посев сахарной свеклы, что свидетельствует о намерении использовать приобретенные активы для производства сахара и переработки сахарной свеклы в ближайший сезон сахароварения.

«Комитет пришел к выводу, что приобретенные активы Хоростковского сахарного завода составляли действующий бизнес, а значит могли обеспечить ООО «Радеховский сахар» осуществления завершенного цикла по переработке сахарной свеклы и производства сахара и признаются концентрацией в понимании статьи 1 и 22 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», - говорится в сообщении.

Поскольку финансовые показатели участников концентрации превышали пороговые значения, определенные статьей 24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», то такие действия требовали разрешения Комитета.

То есть все прямые и косвенные доказательства, собранные АМКУ в ходе расследования дела, свидетельствуют о том, что ООО «Радеховский сахар», во время приобретения активов Хоростковского сахарного завода, имело целью получить в собственность и указанную свеклорезку. Впрочем, декларируя ее принадлежность третьему лицу, осуществляло попытки избежать необходимости согласовывать такое приобретение с Антимонопольным комитетом.

Поэтому действия ООО «Радеховский сахар» признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. На ответчика наложен штраф в размере 68 млн гривен.

Вместе с тем следует отметить, что данная концентрация не привела к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Следовательно, ответчик мог бы избежать штрафных санкций, в условиях своевременного получения разрешения на концентрацию в АМКУ.