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Председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что он как можно больше будет помогать Востоку Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции во время поездки на линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил, передает Укринформ.

«Очень печально, что в Европе в 21 веке еще есть такие места, где происходят военные конфликты. Однозначно, что этот контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской является одним из самых печальных мест в Европе. Мы сейчас, когда председательствуем в Комитете министров Совета Европы, все сделаем для того, чтобы помочь как можно больше. Своими средствами мы пытаемся добиться того, чтобы договоренности, которые были приняты в Минске, были выполнены», - заявил Сийярто.

Чиновник отметил, что Венгрия выделила 140 тысяч евро на программу Совета Европы по поддержке Украины, а также финансировала реконструкцию медпункта в Станице Луганской.

Министр иностранных дел добавил, что в миссии ОБСЕ есть 21 венгр, и они намерены продолжать участие в ней.

«Мы искренне надеемся, что это печальное положение, которое мешает жить многим людям, как можно скорее исчезнет», - подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Напомним, председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находится в Украине с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По мнению Кулебы, первый визит председательствующего в Комитете министров Совета Европы на Восток Украины является знаком того, что вооруженный конфликт находится в фокусе Комитета.
ForUm

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