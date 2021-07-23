Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО признал общее состояние сохранения объекта Собора Святой Софии в Киеве удовлетворительным, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«У меня отличные новости для Украины с 44 сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшнем обсуждении рассматривался вопрос состояния сохранности объектов, имеющих охранный статус ЮНЕСКО по всему миру. Миссия пришла к заключению, что общее состояние сохранения объекта Собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями и монастырского комплекса Киево-Печерской лавры с церковью Спаса на Берестове, удовлетворительное. Объектам Софии Киевской и Печерской лавре ничего не угрожает», - написал Ткаченко в Telegram.

Также комитет всемирного наследия отмечает положительные тенденции с 2017 года и указывает, что реализация всех соответствующих мероприятий положительно сказывается на сохранении выдающейся универсальной ценности объекта.

Министр подчеркнул, что никаких новых факторов, негативно влияющих на состояние сохранности объекта, не было обнаружено, а наоборот по сравнению с прошлыми годами есть значительные улучшения.

Всемирное наследие - выдающиеся культурные и природные ценности, которые считаются достоянием всего человечества. Эти ценности перечислены в списке ЮНЕСКО.