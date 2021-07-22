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В Киевской Духовной Академии и Семинарии издали книгу «Украинская Православная Церковь: вехи истории».

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, книга представляет собой краткий очерк истории Православной Церкви на территории Украины.

«Она охватывает события от начала христианства на Руси до современности. События церковной истории изображены на фоне общественно-политической и культурной жизни как внутри страны, так и на международной арене в соответствующие эпохи. Это позволяет лучше понять извилистый путь, который прошла Украинская Православная Церковь за свою более чем 1000-летнюю историю», - отметили в КДАиС.

Издание осуществлено по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и при содействии управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который также является председателем редакционной коллегии книги.

В издательскую группу вошли: ректор Киевской духовной академии и семинарии профессор епископ Сильвестр, проректор по научно-богословской работе профессор Владимир Бурега, ученый секретарь доцент протоиерей Василий Яковчук и преподаватель иеромонах Митрофан (Божко).

Книга рекомендована к печати Ученым советом Киевской духовной академии и семинарии и подготовлено к печати Издательским отделом Украинской Православной Церкви.

Издание украшено многочисленными иллюстрациями и рассчитано на широкий круг читателей. Специально для этой книги были подготовлены карты Киевской Митрополии в разные периоды ее существования.
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