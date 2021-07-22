22 июля 2021 Антимонопольный комитет Украины отменил решение Комитета от 28 января 2021 № 51-р о предоставлении разрешения компании «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD» (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций акционерного общества «Харьковоблэнерго», что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, в ходе производства по пересмотру решения Комитетом установлено, что заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января 2021 № 51-р, и приложенные к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании «Lovitia Investments Ltd» (новое название компании «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»).

При этом в прилагаемых материалах отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя компании «Lovitia Investments Ltd» на представительство интересов АО «Харьковоблэнерго» и предоставления им информации, предусмотренной требованиями Положения о концентрации, в отношении АО «Харьковоблэнерго». Итак, вся информация, представленная в заявлении относительно АО «Харьковоблэнерго» не может считаться достоверной.

Поскольку решение от 28 января принято на основании анализа, в том числе, информации о АО «Харьковоблэнерго», оно принято на основании недостоверной информации.

Установление факта принятия Комитетом решения от 28 января 2021 № 51-р на основании недостоверной информации об уполномоченных представителях участника концентрации и сведений о нем, что привело к принятию необоснованного решения, стало основанием для его отмены.

Напомним, в феврале кипрская компания Smart Holding Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций «Харьковоблэнерго» и «Харьковэнергосбыт» у Inter Growth Investments Limited (Кипр).

28 января АМКУ предоставил разрешение Smart Holding на приобретение более 25% в АО «Харьковоблэнерго» и АО «Харьковэнергосбыт».

65% «Харьковоблэнерго» принадлежит государству.