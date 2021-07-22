также в разделеЭкономика
В НБУ ожидают от МВФ $2,7 миллиарда в ближайшие недели
НБУ ухудшил прогноз инфляции в 2021 году 10
НБУ повысил учетную ставку до 8% 19
«Ривнеазот» отремонтирует и запустит цех за 2 недели 14
Шмыгаль хочет провести аудит ГФС до 25 августа 10
КСУ признал неконституционной конфискацию товаров в зоне упрощенного таможенного контроля 17
Глава НКРЭКУ считает неизбежным повышение тарифов на электроэнергию 248
ФРГ будет добиваться продления соглашения о транзите газа через Украину 15
В Украине дорожает жилье 19
Кабмин дополнительно направил на выплату пенсий 5,3 миллиарда 52
Минэкономики: ВВП Украины во втором квартале вырос на 6% 15
Газпром купил всю твердую дополнительную транзитную мощность Украины на август 31
Минфин опроверг слова министра о повышении минимальной зарплаты в 2022 году 50
В Украине цены на автогаз взлетели до рекордного уровня 31
В первом полугодии прибыль Приватбанка уменьшилась на 17% 12
Госпродпотребслужбу передадут в управление Минагополитики 10
В Украине зарегистрирована первая тысяча земельных сделок 24
В Украине увеличат минималку до 7700 гривен 62

22 июля 2021 Антимонопольный комитет Украины отменил решение Комитета от 28 января 2021 № 51-р о предоставлении разрешения компании «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD» (г. Лимасол, Кипр) на приобретение акций акционерного общества «Харьковоблэнерго», что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, в ходе производства по пересмотру решения Комитетом установлено, что заявление, по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января 2021 № 51-р, и приложенные к нему документы подписаны только уполномоченным представителем компании «Lovitia Investments Ltd» (новое название компании «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»).

При этом в прилагаемых материалах отсутствуют письменные документы, подтверждающие назначение и полномочия представителя компании «Lovitia Investments Ltd» на представительство интересов АО «Харьковоблэнерго» и предоставления им информации, предусмотренной требованиями Положения о концентрации, в отношении АО «Харьковоблэнерго». Итак, вся информация, представленная в заявлении относительно АО «Харьковоблэнерго» не может считаться достоверной.

Поскольку решение от 28 января принято на основании анализа, в том числе, информации о АО «Харьковоблэнерго», оно принято на основании недостоверной информации.

Установление факта принятия Комитетом решения от 28 января 2021 № 51-р на основании недостоверной информации об уполномоченных представителях участника концентрации и сведений о нем, что привело к принятию необоснованного решения, стало основанием для его отмены.

Напомним, в феврале кипрская компания Smart Holding Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций «Харьковоблэнерго» и «Харьковэнергосбыт» у Inter Growth Investments Limited (Кипр).

28 января АМКУ предоставил разрешение Smart Holding на приобретение более 25% в АО «Харьковоблэнерго» и АО «Харьковэнергосбыт».

65% «Харьковоблэнерго» принадлежит государству.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
8
Теги