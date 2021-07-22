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Канцлер Германии Ангела Меркель считает хорошим шагом немецко-американское соглашение по газопроводу «Северный поток-2», но признает, что оно не решает всех разногласий.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

По ее словам, было достигнуто соглашение с правительством США, но не с Конгрессом, о возможных американских санкциях против проекта.

«Российская сторона сказала мне, что не хочет использовать энергетику в качестве оружия. Мы не беззащитны», - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что в случае необходимости санкции могут быть наложены и на Россию, если статус Украины как страны-транзитера газа окажется под угрозой.

Меркель признала, что разногласия со странами Восточной Европы по поводу проекта трубопровода не регулируются этим соглашением.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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