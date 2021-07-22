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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Об этом Кулеба заявил на совместной с венгерским коллегой Петером Сийярто пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Мы подписали два документа: первый - это соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Благодаря этому соглашению украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными услугами», - сказал Кулеба.

Он добавил, что вторым подписанным документом является меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.

 
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