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Российское правительство решило направить 222 млн рублей из резервного фонда на «обеспечение надежного водоснабжения» оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт правительства РФ.

Сообщается, что средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает «установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий». Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов.

В России ожидают, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды на оккупированный полуостров в объеме не менее 10 тыс. кубометров в сутки.

Ранее Россией был утвержден план «по обеспечению надежного водоснабжения» оккупированных Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей.

Напомним, в России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.

Северо-Крымский канал был открыт в 1963 году, до 2014 года он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде (более 1,2 млрд м³ в год).

Канал был перекрыт в 2014 году после оккупации Крыма Россией. Временную плотину строили из металлических конструкций и мешков с песком.

 
ForUm

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