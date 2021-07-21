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Служба безопасности Украины разоблачила наркотрафик через Международный аэропорт «Борисполь», сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники завозили кокаин в Украину с одной из стран Латинской Америки. Для этого они выстроили разветвленную сеть наркокурьеров.

По предварительным данным, этот канал поставки наркотиков организовали участники международной преступной группировки.

Многоэтапная спецоперация по выявлению злоумышленников завершилась в Международном аэропорту «Борисполь» задержанием двух наркокурьеров с очередными партиями кокаина. Один из них скрыл «товар» в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Всего в ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию кокаина общим весом 2 кг.

В рамках уголовного производства по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины задержанным иностранцам сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления причастности к правонарушению других лиц.
ForUm

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