Украинский легкоатлет Игорь Главан из-за дисквалификации пропустит летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

«В адрес ФЛАУ поступило решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля 2021 по делу о дисквалификации Игоря Главани (спортивная ходьба). Пересмотрев дело, Спортивный арбитражный суд принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до трех лет и аннулировать результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года», – говорится в сообщении.

Таким образом Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020, а именно по спортивной ходьбе на 50 км, не сможет принять в них участие. Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топлисте следующим и был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.