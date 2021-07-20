также в разделеСтолица
В Киеве вооруженная женщина совершила нападение на банк 34
В Киеве обнаружили 228 больных коронавирусом 11
Власти Киева назвали условия передачи в аренду части Житнего рынка 14
Жара в Киеве побила 141-летний рекорд 17
Киевлянам больше не нравится деятельность Зеленского, чем Кличко 18
Из-за ливня в столице перекрывали движение по проспекту Победы 34
В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков 32
В Киеве не работают две станции метро – залило водой 39
Кличко по случаю 50-летия показал фильм о себе 11
В Киеве горят склады 22
Киев снова закрыли для грузового транспорта 13
В Киеве произошла стрельба, есть раненый 29
В Киеве парашютиста унесло ветром 48
На всех пляжах Киева запретили купаться 22
В Киеве ограничили движение на ряде улиц 16
В киевском МВЦ начали вакцинировать препаратом Pfizer, но не всех 15
Киев готовится к третьей волне COVID-19 25
В «Киевводфонде» прошли обыски 15

Украинский легкоатлет Игорь Главан из-за дисквалификации пропустит летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

«В адрес ФЛАУ поступило решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля 2021 по делу о дисквалификации Игоря Главани (спортивная ходьба). Пересмотрев дело, Спортивный арбитражный суд принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до трех лет и аннулировать результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года», – говорится в сообщении.

Таким образом Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020, а именно по спортивной ходьбе на 50 км, не сможет принять в них участие. Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топлисте следующим и был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
6
Теги