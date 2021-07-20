В Польше насчитывается около 1,5 миллиона украинских трудовых мигрантов. Об этом посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица сказал на Всеукраинском форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы», передает УНИАН.

«Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении, скажем, с 2014 годом, то это примерно в два-три раза, и сейчас речь идет о примерно 1,5 млн. украинцев, работающих в Польше. При этом, где-то примерно 600 тысяч украинцев, которые платят официально налоги в фонд социального страхования. Остальные работают на трудовых соглашениях легально, но не платят этих налогов», - заявил Дещица.

По его убеждению, эти украинцы, которые работают легально, также заинтересованы в возможности получения пенсии в случае, если бы они вернулись в Украину. «Это еще один элемент, который надо помнить, когда мы говорим о возвращении трудовых мигрантов в Украину, чтобы им обеспечить возможность... чтобы эти отчисления, которые шли в польское социальное страхование, потом могли быть зачислены им в Украине», - сказал Дещица.

По его словам, ведется работа, чтобы заключить новое соглашение между Украиной и Польшей о трудоустройстве и социальном обеспечении украинских мигрантов.

Также он рассказал о том, что украинские мигранты создают в Польше свои собственные предприятия.

«Если в 2014 году таких фирм, где украинцы были владельцами, было 680, то уже в 2021 году существует 16 тыс. предприятий, где совладельцами или владельцами являются украинцы. О чем это говорит? О том, что они не просто приезжают в Польшу работать, так как было когда-то, не просто приезжают на сбор ягод или на строительство, а они думают о создании своего бизнеса, который позже должен был бы развиваться», - сказал посол и добавил, что в будущем, если бизнес будет развиваться, то потенциально он мог бы быть переведен в Украину.

В то же время, он выразил убеждение, что украинцы в Польше готовы вернуться в Украину, если экономическая ситуация в Украине станет лучше.

Отдельно посол отметил, что сейчас в Польше в высших учебных заведениях учится около 50 тыс. украинцев.