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В России за минувшую неделю от коронавируса COVID-19 скончались о 5 417 человек. Это новый рекорд с начала пандемии и уже четвертый подряд, сообщает ТАСС в воскресенье, 18 июля.

"Несмотря на рост смертности, летальность новой болезни почти не меняется. За семь дней показатель увеличился с 2,47% до 2,49%", – говорится в сообщении.

Также указано, что эти данные – неполные. Учитываются только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

При этом рост заболеваемости в России резко замедлился: с 12 по 18 июля зафиксировано 174 800 новых случаев заражения, что всего на 1,4% больше показателя предыдущих семи дней. На прошлой неделе превышение составляло 8%, за неделю до этого – почти 19%.

Всего с начала эпидемии в стране выявили 5 958 133 заболевших. Это чуть более 4% населения.

Число выздоравливающих в России растет, но пока не сравнялось с количеством выявляемых случаев. За семь дней вылечились 141 012 человек против 131 318 неделей ранее.

В общей сложности с начала эпидемии выздоровел 5 341 231 человек, или 89,6% заразившихся. В прошлое воскресенье доля вылечившихся составляла 89,9%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает увеличиваться, но медленнее, чем раньше. За неделю оно возросло на 28 371, до 468 483 – максимума с 2 февраля.
ForUm

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