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В американском штате Орегон продолжает разрастаться лесной пожар. Его называют пятым по масштабам в штате за больше чем столетие.

Об этом сообщает Voice of America.

Пожар начался 6 июля и из-за ветра распространяется на мили в день. Спасатели смогли ликвидировать пожар лишь на 7% территории.

Огонь повредил линию электропередач, которая вела в Калифорнию. Кроме того, сгорели десятки домов, около двух тысяч домохозяйств находятся в зоне потенциальной опасности.
ForUm

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