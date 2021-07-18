В американском штате Орегон продолжает разрастаться лесной пожар. Его называют пятым по масштабам в штате за больше чем столетие.

Об этом сообщает Voice of America.

Пожар начался 6 июля и из-за ветра распространяется на мили в день. Спасатели смогли ликвидировать пожар лишь на 7% территории.

Огонь повредил линию электропередач, которая вела в Калифорнию. Кроме того, сгорели десятки домов, около двух тысяч домохозяйств находятся в зоне потенциальной опасности.