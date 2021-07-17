По состоянию на утро субботы в мире COVID-19 заболело более 190,2 млн человек умерло почти 4,1 млн. Об этом сообщает сайт Worldometers.

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 190,296,856 человек, из них выздоровели 173,492,206 человек. Количество умерших возросло до 4,091,909.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,929,856), Индия (31,063,987), Бразилия (19,308,109), Россия (5,907,999), Франция (5,844,249), Турция (5,514,373), Великобритания (5,332,371) и Аргентина (4,737,213).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (624,606), Бразилии (540,500) и Индии (413,123).

Напомним, Киев готовится к третьей волне COVID-19.