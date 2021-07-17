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В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализировали пять подростков, отдыхавших в детском лагере вблизи города Яремче. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 16 июля.

По данным правоохранителей, в Яремчанскую центральную районную больницу госпитализированы пять детей в возрасте 13-15 лет. У них диагностировали острый гастроэнтерит. Состояние детей стабильное.

На месте происшествия работали следователи. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч.1 ст.325 УК Украины). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В свою очередь Госпродпотребслужба уточняет, что дети отдыхали в загородном заведении оздоровления и отдыха Делюкс в селе Татаров Надвирнянского района.

В заведении проводят санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления и внеплановую проверку безопасности пищевых продуктов.
ForUm

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