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В Великобритании запускают бесплатную программу вакцинации населения от гриппа. В рамках этой программы планируют вакцинировать 35 млн человек, включая школьников.

Об этом сообщает Sky News.

Самая большая программа вакцинации от гриппа в истории страны будет запущена в сентябре. Правительство заявило, впервые в число участников будут включены все учащиеся средних школ до 11 класса, а не только подростки от 15 до 16 лет.

Вакцина против гриппа будет доступна уже с 31 августа 2021 года. Цель программы - вакцинировать к зиме как можно больше людей. Поэтому прививки получат все дети начальной школы и все дети 7-11 классов средней школы, лица в возрасте от шести месяцев до 50 лет в группах клинического риска, беременные женщины, лица в возрасте 50 лет и старше, тесные контакты людей с ослабленным иммунитетом, передовой медицинский персонал и старший персонал социальной помощи.

Также уточняется, что детям в возрасте двух и трех лет, детям начальной и средней школы до 11 класса будет предложена вакцина в виде назального спрея.

Правительство готовится поставить прививку от гриппа людям, которые получили вакцину от COVID-19. Министерство здравоохранения и социального обеспечения заявило, что этой зимой может быть более высокий уровень гриппа.

«Грипп может быть серьезным заболеванием, и мы хотим построить стену защиты, осуществив иммунизацию рекордного числа людей», - сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.

Он отметил, что программа вакцинации от коронавируса в стране была успешной и призвал жителей Великобритании не отказываться от возможности получить прививку от гриппа.
ForUm

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