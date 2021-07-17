Всемирная организация здравоохранения требует контролировать лаборатории в Китае, где были обнаружены первые случаи коронавируса. Таким образом хотят выяснить происхождение COVID-19.

Об этом сообщает Le Figaro.

«Мы ожидаем, что Китай поддержит этот новый этап научного процесса, поделившись всеми соответствующими данными в духе прозрачности. Точно так же мы ожидаем, что все государства-члены поддержат научный процесс, воздерживаясь от его политизации», - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию о том, что коронавирус появился в лаборатории в Ухане . Он мог распространиться из-за утечки.

В начале 2021 эксперты ВОЗ отправили экспедицию в Ухань, которая должна была определить очаг болезни. Однако там команда столкнулась с проблемой того, что мокрые рынки, на которых раньше продавали диких животных и их мясо, были закрыты властями Китая из-за риска повторного заражения.