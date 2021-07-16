Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение № 518/2021-рп, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Как отмечается в документе, грант в размере 1 млн 089 тыс. грн предназначены режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма «Мебель».

Режиссеру Доминикии Левчук для производства неигрового фильма «Воспоминание» назначен грант в размере 1 млн 525 тыс. грн.

Кроме того, режиссер Елена Рубашевская получит грант в размере 1 млн 284 тыс. грн для производства неигрового фильма «Линия жизни».