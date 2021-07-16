также в разделеПолитика
Американский дипломат в ОБСЕ: Статья Путина – исторический вымысел 6
ОП о переговорах Байдена и Меркель: Мы не услышали интересного 16
Против еще 9 украинцев из санкционного списка США введены санкции 19
Зеленский – Монастырскому: Мы действительно хотели, чтобы вы стали министром 10
Делегация ОБСЕ по вопросам свободы СМИ защитит телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK от произвола власти 24
«Слуги» снимаются в роликах, но на самом деле с КНР сотрудничает ОПЗЖ Медведчука, – эксперт-международник 16
Из-за потери рейтинга Зе-команда начала прямые репрессии, а точнее «мочилово по беспределу» против ОПЗЖ и Медведчука 20
Нардепы заблокировали подписание закона о реформе ВРП 20
В Украине – новый глава МВД 35
О будущем украинского и русского народов 32
Геращенко: Зеленский предлагал Авакову отставку, но он будет «помогать президенту» 17
Байден: Нельзя позволять России использовать энергетику как оружие 13
Венгрия разрешила транзит украинцам, следующим поездом в Австрию 23
Разумков хочет лишать нардепов полномочий за прогулы 16
Марина Ставнийчук: Зеленский давил на Конституционный суд и не стесняется об этом говорить 24
Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет 13
Медведчук – единственный, кто борется с внешним управлением, в то время как Зеленский окончательно прогибается под Запад 18
Кличко поблагодарил Авакова за конструктивные отношения 13

Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, чтобы рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписания gредседателем gарламента ряда законов. Об этом сообщил спикер Дмитрий Разумков, сообщили ForUm’у в пресс-службе Рады.

«Ждем в понедельник письмо с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены постановления, поступившие в парламент, заблокировав мне подписания законов. И я не смогу направить их на подпись президенту», - сказал он.

По словам Разумкова, требующие рассмотрения проекты постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов в части судебной реформы (рег. №3711-р, 5068, 5069) и трансформации государственного концерна «Укроборонпром» (рег. №3822). «Внеочередное заседание будет посвящено вопросам, связанным с отклонением или поддержанием этих документов», - отметил председатель парламента.

Председатель парламента также напомнил, что официально пятая сессия Верховной Рады IX созыва завершается 23 июля.

Напомним, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде четыре проекта постановлений, которые блокируют подписание закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» (законопроект №5068).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
13
Теги