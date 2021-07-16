Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, чтобы рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписания gредседателем gарламента ряда законов. Об этом сообщил спикер Дмитрий Разумков, сообщили ForUm’у в пресс-службе Рады.

«Ждем в понедельник письмо с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены постановления, поступившие в парламент, заблокировав мне подписания законов. И я не смогу направить их на подпись президенту», - сказал он.

По словам Разумкова, требующие рассмотрения проекты постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов в части судебной реформы (рег. №3711-р, 5068, 5069) и трансформации государственного концерна «Укроборонпром» (рег. №3822). «Внеочередное заседание будет посвящено вопросам, связанным с отклонением или поддержанием этих документов», - отметил председатель парламента.

Председатель парламента также напомнил, что официально пятая сессия Верховной Рады IX созыва завершается 23 июля.

Напомним, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде четыре проекта постановлений, которые блокируют подписание закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» (законопроект №5068).