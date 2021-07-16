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Сотрудники теруправления ГБР в Мелитополе под процессуальным руководством Офиса генпрокурора задержали прокурора, который требовал взятку у предпринимателя за закрытие уголовного производства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, прокурор одного из отделов Бердянской окружной прокуратуры требовал 25 тыс. долларов у владельца предприятия, которое законно проводило строительные работы в одном из курортных городов. За деньги прокурор обещал закрыть открытое ним уголовное производство за якобы незаконное строительство, а также гарантировал не препятствовать дальнейшей деятельности предприятия.

Работники ГБР задержали прокурора во время получения всей суммы взятки.

Проводятся первоочередные следственные действия, решаются вопросы сообщение задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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