также в разделеЭкономика
С начала запуска рынка земли в Украине заключено 774 сделки купли-продажи 9
Милованов: Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы 11
Госпродпотребслужба отменит штраф «Новой почте» на 326 млн 11
НАПК обратилось в суд, требуя разорвать контракт с Витренко 13
Суд ЕС принял решение, которое ограничивает прокачку газа в обход Украины 22
Холдинг «АВК» опроверг свое банкротство 23
НБУ снимет ограничение на покупку инвалюты без обязательств 20
Половина заробитчан проводит в Польше максимум три месяца 12
Суд признал банкротом компанию «АВК» 541
Инфляция в июне была выше прогноза НБУ 16
Укрзализныця начинает продажу непрофильных активов: 22 объекта выставляет на торги 15
Socar отрицает покупку сети АЗС Glusco 55
Оператор хочет завершить строительство «Северного потока-2» к осени 31
НБУ установил тарифы на регистрацию коллекторов 17
НБУ может открыть свои филиалы за рубежом 17
Потребительская инфляция в Украине выросла до 8,3% 17
Украина получит от МВФ $2,7 миллиарда 271
На украинских АЗС снова подорожало топливо 31

Субсидия уже переназначена для 2 млн человек, из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время Часа вопросов к правительству.

Премьер-министр напомнил, что согласно новым критериям назначения субсидий, люди со значительными теневыми доходами и доходами не должны получать субсидии, ведь на самом деле не относятся к уязвимым слоям населения.

«Абсолютному большинству наших граждан, в том числе украинским пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически. То есть, не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке - ее получат и сейчас, и в отопительный сезон», - отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
10
Теги