Субсидия уже переназначена для 2 млн человек, из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время Часа вопросов к правительству.

Премьер-министр напомнил, что согласно новым критериям назначения субсидий, люди со значительными теневыми доходами и доходами не должны получать субсидии, ведь на самом деле не относятся к уязвимым слоям населения.

«Абсолютному большинству наших граждан, в том числе украинским пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически. То есть, не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке - ее получат и сейчас, и в отопительный сезон», - отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.