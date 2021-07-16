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Количество погибших в результате наводнений в немецких землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия выросло до минимум 80.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.

По меньшей мере 30 человек погибли в Северном Рейне-Вестфалии и по меньшей мере 50 – в Рейнланд-Пфальце. «Есть опасения, что жертв будет больше», - заявил представитель штаб-квартиры полиции Кобленца.

Особенно сильно пострадал курортный район Арвайлер. Как сообщили местные власти в четверг поздно вечером, в целом пропавшими считаются 1300 человек. В полиции отметили, что из-за парализованной мобильной связи со многими людьми невозможно связаться, поэтому они ожидают прояснения ситуации после восстановления связи.

По последним сообщениям полиции, только в районе Арвайлер погибло 19 человек. Однако пресс-секретарь полиции предполагает большее количество смертельных случаев.

Несколько высокопоставленных немецких политиков обвинили в смертоносных наводнениях глобальное потепление.

Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Вашингтоне, пообещала поддержку людям в районах затопления.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время масштабных наводнений в Германии.
ForUm

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