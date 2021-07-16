Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», сообщается на сайте президента Беларуси.



Согласно Конституции странны и данному закону основанием для введения чрезвычайного положения (помимо стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения, особенно если беспорядки не являются очевидно массовыми.



Поэтому в законе, подписанном Лукашенко, конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.



Новым законом также уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения. Данная норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году. Так, перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Соответственно уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение.



Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций.

«Это позволит максимально эффективно и на полных законных основаниях задействовать силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований», - говорится в сообщении.

