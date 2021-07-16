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Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию «Единая Россия».

Об этом он сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на сепаратистские ресурсы.
«Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же, буду», – ответил Пушилин на вопрос, будет ли он вступать в ряды «Единой России». 

Провластная российская партия «Единая Россия» проводит агитационные мероприятия в ОРДЛО перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Для этого активно используется админресурс подконтрольных Кремлю группировок «ДНР» и «ЛНР».

В Донецке 15 июля, в день проведения форума партии, начался сбор заявлений от местных жителей с паспортами РФ в поддержку «Единой России». Это первый шаг для вступления в ряды этой российской политсилы.

Накануне похожий агитационный форум «Единой России» прошел в Луганске.

Сейчас в ОРДЛО идет активная пропаганда получения российского СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета). Он нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого можно будет удаленно голосовать на выборах в Госудуму РФ. Также для жителей Донбасса с паспортами РФ откроют избирательные участки в Ростовской области.

В МИД Украины заявили, что рассматривают агитационную деятельность «Единой России» в ОРДЛО как подрыв мирного урегулирования конфликта.
ForUm

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