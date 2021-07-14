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Традиционное байк-шоу в этом году из-за эпидемиологической обстановки перенесено из Севастополя в Донецк, где пройдет впервые, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора, президента Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова (Хирурга).

«Нами принято решение о переносе места проведения байк-шоу из Севастополя в Донецк. Сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации властей Севастополя, другое решение невозможно. В Донецке байк-шоу пройдет впервые», - сказал Залдастанов.

По его словам, байк-шоу пройдет 11 сентября и будет приурочено ко Дню «освобождения» города.
ForUm

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