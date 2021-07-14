Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Законом усовершенствован порядок избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия для практической реализации принципа верховенства права, обеспечения соответствия кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели, повышение институциональной способности Высшего совета правосудия, повышение уровня общественного доверия к органам судейского управления, в частности, и судебной власти в целом.

Законом внесены изменения в законы Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» и «О Высшем совете правосудия», которыми определено:

порядок образования и деятельности Этического совета, в состав которой будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины; один человек, предложенный Советом адвокатов Украины; один человек, предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума;

полномочия и порядок деятельности Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности и предоставления органу избрания (назначения) списка кандидатов, рекомендованных для избрания (назначения) на должность члена Высшего совета правосудия. Такой список должен содержать количество кандидатур, которая по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей членов Высшего совета правосудия;

конкурсные принципы отбора кандидатов для осуществления соответствующим органом избрания (назначения) члена Высшего совета правосудия. Избранным (назначенным) на должность члена Высшего совета правосудия может быть лицо, подавшее документы в порядке, установленном Законом Украины «О Высшем совете правосудия», соответствует требованиям, определенным статьей 6 настоящего Закона, прошла специальную проверку и включена в список кандидатов, рекомендованных Этическим советом для избрания (назначения) на должность члена Высшего совета правосудия;

порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия в качестве самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Разделом II «Заключительные и переходные положения» предусмотрено осуществление Этическим советом в течение шести месяцев со дня утверждения ее персонального состава единовременно оценки соответствия членов Высшего совета правосудия (кроме Председателя Верховного Суда), избранных (назначенных) до вступления в силу настоящего Закона, критериям профессиональной этики и добродетели. По результатам такой оценки Этический совет может принять решение о внесении в соответствующий орган, избравший (назначил) члена Высшего совета правосудия, мотивированный рекомендацию о его увольнении по основаниям, определенным пунктами 3-5 части первой статьи 24 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

Проект закона зарегистрирован под №5068.