В течение последнего года КП «Киевпастранс» постепенно выводило из оборота разовые бумажные билеты. И с 14 июля они выйдут из обращения окончательно. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

Как напоминают в коммунальном предприятии, первым на е-билет перешел фуникулер - с 14 сентября 2020. С 1 октября 2020 оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, 1 ноября - на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля. Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами.

Также на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен. Для усиления качества разъяснительной работы предприятие обратилось в полицию.

Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту «Киев Цифровой», также их можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети «Т-киоск», терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие.