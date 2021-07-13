Постановление о банкротстве ЧАО «АВК», принятое Хозяйственным судом Донецкой области 8 июля, касается только одного предприятия холдинга «АВК», сообщается на сайте производителя.
«Официально заявляем, что «АВК» - это холдинг, в состав которого входит несколько предприятий с созвучными названиями, в том числе и ЧАО «АВК». ЧАО «АВК» признали банкротом не по причине неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего из-за агрессии России против Украины, ведь основные активы ЧАО «АВК» находятся на неподконтрольной Украине территории - в Донецке и Луганске», - говорится в сообщении компании.
Остальные предприятия холдинга продолжают работать на территории Украины в штатном режиме.
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