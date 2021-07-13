также в разделеЭкономика
НБУ снимет ограничение на покупку инвалюты без обязательств 12
Половина заробитчан проводит в Польше максимум три месяца 12
Суд признал банкротом компанию «АВК» 156
Инфляция в июне была выше прогноза НБУ 16
Укрзализныця начинает продажу непрофильных активов: 22 объекта выставляет на торги 15
Socar отрицает покупку сети АЗС Glusco 54
Оператор хочет завершить строительство «Северного потока-2» к осени 30
НБУ установил тарифы на регистрацию коллекторов 17
НБУ может открыть свои филиалы за рубежом 17
Потребительская инфляция в Украине выросла до 8,3% 17
Украина получит от МВФ $2,7 миллиарда 269
На украинских АЗС снова подорожало топливо 31
Нафтогаз отменил тарифный план «Месячный» 36
Минфин: Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционной реформе 17
Глава Госпродпотребслужбы заявила, что штрафовать «Новую почту» не будут 19
Минсоцполитики направило на новые субсидии 1,1 миллиарда 12
За год импортный газ в Украине подорожал в 4 раза 38
Украина отказалась закупать электроэнергию с Белорусской АЭС 20

Постановление о банкротстве ЧАО «АВК», принятое Хозяйственным судом Донецкой области 8 июля, касается только одного предприятия холдинга «АВК», сообщается на сайте производителя.

«Официально заявляем, что «АВК» - это холдинг, в состав которого входит несколько предприятий с созвучными названиями, в том числе и ЧАО «АВК». ЧАО «АВК» признали банкротом не по причине неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего из-за агрессии России против Украины, ведь основные активы ЧАО «АВК» находятся на неподконтрольной Украине территории - в Донецке и Луганске», - говорится в сообщении компании.

Остальные предприятия холдинга продолжают работать на территории Украины в штатном режиме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
10
Теги