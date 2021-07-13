Хозсуд Донецкой области 8 июля признал ЗАО «АВК» банкротом и открыл ликвидационную процедуру из-за долгов предприятия.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда.

Суд констатировал, что «имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов».

Кроме того, АВК имеет низкую обеспеченность собственными средствами, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности. А также - отрицательный результат показателя текущей платежеспособности.

«Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом», - говорится в постановлении хозсуда.

АВК имеет ряд долгов. В прошлом году Верховный Суд внес изменения в реестр требований кредиторов компании. Так, Всеукраинскому Банку Развития АВК должна 291,3 млн грн, Райффайзен Банку - 356,7 млн грн, Проминвестбанка - 1,34 млрд грн, Сбербанка - 1,2 млрд грн.

Кроме того, АВК имеет ряд кредитов, выданных под залог: Всеукраинскому банку развития - 199,5 млн грн, Райффайзен Банку - 42,5 млн грн, Проминвестбанку - 48,93 млн грн, Сбербанку - 442,3 млн грн.

Производство по делу о банкротстве «АВК» (г. Мариуполь) было открыто в 2016 году. Отмечается, что ранее Сбербанк отсудил у группы «АВК» кондитерские фабрики на Закарпатье и в оккупированном Донецке.

Компании АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла, - ред.). Общее количество сотрудников — 3,5 тыс. человек.

До 2014 года 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.