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Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине и женщине, которые под предлогом обмена валют завладели денежными средствами киевлянина в сумме 46 тыс. долларов США и совершили наезд на полицейского при попытке побега.  Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, злоумышленники разместили объявления в сети интернет по обмену иностранной валюты по выгодному курсу. Откликнувшись на указанное объявление, потерпевший договорился о встрече с последними с целью обмена 46 тыс. долларов.

Во время встречи пострадавший сел в автомобиль злоумышленников и передал денежные средства для обмена. В свою очередь последние передали ему сумку с купюрами, похожими на национальную валюту Украины.

Выходя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денежных средств ему предоставили сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги. Злоумышленники быстро сорвались с места и пытались на автомобиле скрыться с места совершения преступления.

Во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, тем самым нанеся последнему телесные повреждения. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся.

Водительницу авто задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 УК Украины.

По результатам проведенных мероприятий в течение суток правоохранителям удалось установить личность сообщника и задержать его на территории Днепропетровской области. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины. Часть похищенных у потерпевшего средств изъято.

Сейчас к подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 688 тыс. гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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