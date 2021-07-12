Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию должны завершить до конца этого лета. Такое заявление сделал руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниґ в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, передает DW.

«Мы ожидаем, что строительные работы будут завершены до конца августа», - заявил руководитель компании Nord Stream 2. Варниґ добавил, что строительство трубопровода уже завершена на 98 процентов. Цель - введение трубопровода в эксплуатацию уже в этом году, отметил менеджер.

Кроме того, в компании признали, что также изучают возможности трубопровода для транспортировки водорода. «Вполне реально, что не позднее чем через десять лет мы сможем добавлять водород в одну или обе нити и таким образом транспортировать его», - говорится в заявлении руководителя компании.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» общей протяженностью 1,2 тысячи километров проходит по дну Балтийского моря и должен доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейское рынки.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники «Северного потока-2». Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варниґа (Matthias Warnig). В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

После того Вашингтон и Берлин начали обсуждать, как уменьшить геополитические выгоды Москвы и последствия для Украины, если газопровод заработает.

Москва в начале июня заявляла, что планирует поставлять газ в Европу транзитом через территорию Украины и после 2024 года. Договор на транзит российского газа через Украину действует до 2024 года.

В то же время правительство Германии поддерживает «Северный поток-2» и уверяет в экономической целесообразности проекта. В стране тем не менее есть немало критиков этого газопровода.