На месте тушения ситуация осложняется усиливающимся ветром, меняющим направление. По этой причине на месте пожара, площадь которого превысила 150 га, по-прежнему есть очаги активного и интенсивного горения, сообщает городская администрация.

К месту тушения лесного пожара в Тольятти продолжает прибывать дополнительная техника из Самары и с городских предприятий. Ее задача - организовать лесозащитные полосы для предотвращения распространения огня.

Работает оперативный штаб, находится достаточное количество сотрудников МЧС и техники.