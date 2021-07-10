Коронавирус может стать более смертоносным из-за проблем с распределением вакцин в мире.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает УНИАН.

Неравномерность распределения вакцин в мире представляет опасность, поскольку, по словам Гутерриша, вирус «подвергается мутациям, он может становиться более заразным и даже более смертоносным».

«Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить эту пандемию», - подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что миру нужен единый план производства вакцин, чтобы «как минимум удвоить объем» и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX.

Для выполнения такого плана генсек ООН призвал сформировать целевую группу по чрезвычайным ситуациям. В нее должны войти представители стран, которые выпускают или могут выпускать вакцины, Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также международные финансовые учреждения, способные взаимодействовать с фармацевтическими компаниями и производителями.