Всемирная организация здравоохранения объявила, что включила в список для наблюдения российский вариант коронавируса, который впервые обнаружили в РФ в январе.

Как говорится на сайте организации, в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации предположительно могут изменять свойства вируса и представлять угрозу, но в отношении которых пока недостаточно данных, сообщает УНИАН.

Сейчас в список входят 12 вариантов COVID-19, которые требуют дальнейшего изучения.

Российский штамм коронавируса: что известно

AT.1 впервые зафиксировали в РФ в январе 2021 года, теперь мутация обеспокоила представителей ВОЗ.

Пока вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита - такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки:

1-ый список - представляют интерес (VOI).

2-ой список - вызывают опасения (VOC-Variants of Concern).

В первую группу попадают штаммы, заражения которыми регистрируются все чаще в разных регионах, при этом есть опасность способности штаммов к мутациям.

Во второй список – мутаций, которые вызывают опасения ВОЗ, относят наиболее опасные варианты COVID-19 с первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или иных мер противодействия.

Сейчас в списке мутаций, которые вызывают опасения ВОЗ, есть четыре штамма COVID-19:

Альфа - британского происхождения

Бета – южноафриканский вариант

Гамма - впервые зарегистрирован в Бразилии

Дельта - так называемый индийский штамм.