Всемирная организация здравоохранения объявила, что включила в список для наблюдения российский вариант коронавируса, который впервые обнаружили в РФ в январе.
Как говорится на сайте организации, в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации предположительно могут изменять свойства вируса и представлять угрозу, но в отношении которых пока недостаточно данных, сообщает УНИАН.
Сейчас в список входят 12 вариантов COVID-19, которые требуют дальнейшего изучения.
Российский штамм коронавируса: что известно
AT.1 впервые зафиксировали в РФ в январе 2021 года, теперь мутация обеспокоила представителей ВОЗ.
Пока вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита - такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки:
1-ый список - представляют интерес (VOI).
2-ой список - вызывают опасения (VOC-Variants of Concern).
В первую группу попадают штаммы, заражения которыми регистрируются все чаще в разных регионах, при этом есть опасность способности штаммов к мутациям.
Во второй список – мутаций, которые вызывают опасения ВОЗ, относят наиболее опасные варианты COVID-19 с первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику или сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или иных мер противодействия.
Сейчас в списке мутаций, которые вызывают опасения ВОЗ, есть четыре штамма COVID-19:
Альфа - британского происхождения
Бета – южноафриканский вариант
Гамма - впервые зарегистрирован в Бразилии
Дельта - так называемый индийский штамм.
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