Министерство социальной политики направило 1,1 млрд грн в регионы для выплаты субсидий на жилищно-коммунальные услуги, переназначенные по новым правилам, сообщает пресс-служба Министерства.

«В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Обращаем внимание, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца – май и июнь 2021 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и «Укрпочте» для проведения выплат. Получателям субсидий, получающим средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца.

Ранее Минсоцполитики сообщило, что в отдельных городах Украины переназначение субсидии на следующий период было проведено не в полном объеме – это может привести к несвоевременному получению гражданами помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ведомство обратилось к Ассоциации городов Украины с просьбой «скоординировать работу городов для завершения в ближайшее время процедуры переназначения жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, имеющим на нее право».