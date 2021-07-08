Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани подчеркнула необходимость проведения переписи населения в Украине.Об этом она заявила на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва), сообщает Укринформ.

«Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения», - отметила Лубрани.

Координатор ООН обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.

«В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно. Соответственно, очень важно, чтобы каждый был включен. Когда вы проводите перепись, вы обеспечиваете предоставление социально-экономических услуг», - отметила она.