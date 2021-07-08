Сотрудники киберполиции провели профилактическую операцию под условным названием «Паутина», направленную на противодействие распространению в интернете порнографии с участием детей. Всего проведено 47 обысков и изъято более 18 терабайт противоправного контента, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время проведения операции совместно со следователями подразделениями Нацполиции разоблачены 47 фигурантов.

В столице киберполицейских установили двух не связанных между собой киевлянок, которые создавали порно-контент с участием собственных детей. В дальнейшем отснятые материалы фигурантки продавали в интернете. Пострадавших детей пока поместили в реабилитационные центры. Злоумышленниц задержан.

В Одессе правоохранители разоблачили пятерых местных жителей в возрасте от 39-ти до 45-ти лет, которые с целью незаконного обогащения создали более 300 сайтов, куда загружали видео и фото порнографического характера, в частности с участием детей.

Еще одному жителю Одесской области было объявлено подозрение в растлении несовершеннолетних. 24-летний мужчина знакомился в интернете с детьми с целью дальнейших встреч и совершения в отношении них действий сексуального характера.

В Хмельницкой области киберполицейские разоблачили мужчину в сбыте детской порнографии. Фигурант в мессенджере продавал противоправный контент, который получал от детей путем их шантажа и запугивания в социальных сетях.

Также в Хмельницкой области правоохранители обнаружили группу лиц, занимавшихся грумингом. Противоправный контент фигуранты сбывали в мессенджере.

В целом сотрудники полиции провели почти полсотни обысков в 14 областях Украины. Изъято более 18 ТВ противоправного контента. Сейчас продолжаются экспертные исследования.

Установлено 47 фигурантов, 16-м уже объявили о подозрении.

Открыто 57 уголовных производств по ст. 149 (торговля людьми), ст. 152 (изнасилование), ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.