также в разделеОбщество
СМИ: Основатель Blackwater планировал создать в Украине ЧВК из ветеранов АТО 15
На Виннитчине задержали разыскиваемого Интерполом криминального авторитета 9
Более миллиона украинцев уже полностью вакцинированы от COVID-19 11
СБУ выявила миллионные нарушения при ремонте запорожского аэропорта 10
Организаторам тюрьмы «Изоляция» сообщили о подозрении 16
Гендиректор Укрпочты признал, что почтальоны не получают по $1000 зарплаты 12
В Украине зафиксировано 617 новых случаев COVID-19 33
РФ в ТКГ заблокировала обсуждение разминирования территорий и открытия КПВВ 42
7 июля. Картина дня 17
Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска при рождении ребенка 11
С осени COVID-сертификаты можно будет получить в медучреждениях 18
Таран: Украина не имеет оружия, которое может остановить нападение с моря 109
Госспецсвязи назвало причину сбоя в работе сайтов госорганов 19
В Нафтогазе опровергли слова Коболева о невыплате ему вознаграждения 35
Суд продлил сроки расследования дела против Медведчука и Козака 16
Суд арестовал главу правления «Кузня на Рыбальском» 39
По делу Новака в Польше задержали украинку 27
В СНБО не исключают закрытие «Интера» из-за санкций против Фирташа 22

Правительство работает над тем, чтобы как можно скорее покрыть территории государства 4G и ввести технологии 5G в ближайшее время.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает Укринформ.

«В планах - подключение Украины к широкополосному интернету 4G и внедрение новой перспективной технологии 5G уже в ближайшее время», - отметил Шмыгаль.

По его словам, власть активно работает над развитием электронных доверительных услуг. В повестке дня Украины и ЕС - заключение двустороннего соглашения о взаимных электронных доверительных услугах.

Ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял о том, что среди основных целей Минцифры - за три года обеспечить 95% жителей Украины доступом к 4G. Сейчас Минцифры реализует четкий план покрытия территории Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги