Правительство работает над тем, чтобы как можно скорее покрыть территории государства 4G и ввести технологии 5G в ближайшее время.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, открывая в Вильнюсе вступительную сессию Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает Укринформ.

«В планах - подключение Украины к широкополосному интернету 4G и внедрение новой перспективной технологии 5G уже в ближайшее время», - отметил Шмыгаль.

По его словам, власть активно работает над развитием электронных доверительных услуг. В повестке дня Украины и ЕС - заключение двустороннего соглашения о взаимных электронных доверительных услугах.

Ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял о том, что среди основных целей Минцифры - за три года обеспечить 95% жителей Украины доступом к 4G. Сейчас Минцифры реализует четкий план покрытия территории Украины.