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Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящей встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель намерен обсудить угрозу безопасности Украины и всей Европы из-за строительства газопровода «Северный поток-2» и будет настаивать на приоритетности вопросов безопасности над экономической целесообразностью. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«С госпожой Меркель будет важная встреча с точки зрения энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Это счастье, что Европа пока не испытывает этих угроз по строительству «Северного потока-2». Но в этом вопросе страны Европейского Союза разделились. Вопрос «Северного потока-2» является глобальным. Об этом будем говорить с Ангелой Меркель. И разделять вопрос «Северного потока-2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», - отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, иногда бывает сложно найти баланс между безопасностью и экономикой, но «Северный поток» - как «лакмусовая бумажка, которая показывает, что является более приоритетным для тех или иных стран».

«Когда вы не чувствуете, что вы в опасности, то думаете об экономике. Когда у вас война, то вы думаете прежде всего о жизни людей. Я считаю, что человечность - в первую очередь. И я считаю, что сначала безопасность, а потом уже экономика», - подчеркнул президент Украины.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Киев продолжит блокировать завершение строительства «Северного потока-2» и не рассматривает вопрос компенсаций, однако имеет свою позицию на случай, если проект остановить не удастся.
ForUm

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