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Бронирование мощностей для транзита газа европейскими компаниями на границе Украины с Россией будет гарантией сохранения транзита газа через Украину.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в ходе форума «Украина 30. Международная политика», передает Укринформ.

«Мы надеемся, что когда европейские компании забронируют мощности и будут физически получать газ на границе Украина-Россия - это и будет гарантией того, что газ пойдет через Украину и после 2024 года, когда заканчивается текущий контракт с «Газпромом», - сказал Витренко.

Он отметил, что Нафтогаз хочет, чтобы такая система работала не после 2024 года, а уже сейчас. По словам председателя правления Нафтогаза, европейские компании могли бы использовать украинскую газотранспортную систему для основного транзита газа, а для поставки дополнительных объемов газа рассматривать другие варианты.

Он уточнил, что Нафтогаз рассчитывает на транзит газа через территорию Украины со стороны европейских компаний. 

«Мы хотим видеть уже сейчас, как европейские компании через Украину осуществляют транзит газа», - сказал Витренко.

По его словам, транспортировать газ через Украину могут компании, которые получают ресурс на границе с Россией, а также те, которые добывают газ в России. Кроме того, Витренко рассчитывает на транзит по украинской газотранспортной системе газа из стран Центральной Азии.

 
ForUm

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