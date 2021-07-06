также в разделеМир
На Камчатке разбился самолет с 28 людьми на борту 27
В Беларуси главного соперника Лукашенко приговорили к 14 годам тюрьмы 35
Бывшего вице-канцлера Австрии будут судить по обвинению во взяточничестве 11
Вертолет Ingenuity совершил девятый полет на Марсе 17
WSJ: США пересмотрят подход к применению санкций 17
В Норвегии из-за штамма «Дельта» отложили окончательную отмену карантина 8
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в мире 25
В Великобритании готовятся отменить все карантинные ограничения 20
Орбана включили в список врагов прессы 14
Из Беларуси в Литву за сутки пробрались более сотни нелегальных мигрантов 15
Ученые: Третья доза вакцины Sinovac увеличивает количество антител в 10-20 раз 18
ООН: Блокчейн может способствовать борьбе с изменением климата 14
РФ усиливает группировку кораблей в Черном море 16
Папа Франциск перенес операцию на кишечнике 13
В Каспийском море произошел мощный взрыв 57
В мире от коронавирусча умерли уже более 3,9 миллиона человек 9
Сербия и Венгрия заявили о подключении газопровода «Балканский поток» 72
Ученые: Штамм «Дельта» является наиболее заразным 50

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что начиная с 6 июня, параллельно с распространением в стране штамма коронавируса «Дельта», наблюдается снижение эффективности вакцины Pfizer до 64%, сообщает Укринформ.

При этом, согласно данным Минздрава, эффективность вакцины против тяжелого течения болезни, приводящего к госпитализации, остается на уровне 93%.

В компании пока не прокомментировали это заявление.

Ранее премьер-министр страны Нафтали Беннет распорядился провести два медицинских исследования, касающиеся прививок. Первое будет проведено среди пациентов, прошедших вакцинацию, но в дальнейшем заразившихся коронавирусом, с учетом различных факторов (возраста, фоновых заболеваний, даты вакцинации и т. д.). Исследование будет проведено для изучения эффективности вакцины и скорости ослабления ее действия у людей разных возрастных групп и с различными фоновыми заболеваниями.

Второе исследование серологическое, направленное на изучение изменения со временем у вакцинированных клеточного иммунитета.

В Израиле была одна из самых эффективных в мире кампаний по вакцинации от коронавируса. Около 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, в результате чего число ежедневных случаев COVID-19 снизилась с более чем 10 000 в январе. Однако из-за более заразного штамма «Дельта» число новых случаев COVID-19 начало расти.

По данным сайта Worldometer, с начала пандемии коронавируса в Израиле зафиксировали 843,4 тыс. случаев инфицирования, в том числе 6,4 тыс. смертей и 834,1 тыс. выздоровлений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги